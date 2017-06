El 'New York Times' defensa que Espanya hauria de permetre el referèndum

El diari novaiorquès 'The New York Times' defensa en una editorial aquest divendres que Espanya hauria de permetre un referèndum a Catalunya com a manera de solucionar el conflicte sobre el futur polític de la regió. "El millor resultat" per a Espanya seria "permetre el referèndum", i per als votants catalans "rebutjar la independència -tal com han fet els votants al Quebec i a Escòcia". Si no, alerta el diari, "l'únic que farà la intransigència de Madrid és inflamar les frustracions catalanes".

El rotatiu també subratlla que l'actitud "dura" del govern de Mariano Rajoy "probablement només ha fet que incrementar l'entusiasme per una mesura amb un suport qüestionable".

L'editorial fa un repàs a la història política recent d'Espanya a partir del procés participatiu del 9-N i de la inhabilitació d'Artur Mas, que "només ha aconseguit galvanitzar els separatistes catalans", i recorda la feblesa parlamentària que suporta l'equip de Mariano Rajoy. En aquest sentit afirma que un govern central "amb més capacitat" podria "rebaixar el fervor independentista" atorgant a la regió "un millor retorn econòmic". El rotatiu recorda, en aquest sentit, que el PIB català representa pràcticament una cinquena part de l'estatal, per bé que "la regió rep només el 9,5% del pressupost nacional espanyol".

Després de la raó econòmica afegeix: "Negociar de bona fe amb els líders catalans per trobar una solució política, enlloc de confiar en la interpretació restrictiva judicial de la Constitució per castigar els esforços catalans per a una autonomia major, també ajudaria".

