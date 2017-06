El referèndum divideix els càrrecs locals del PSC

La majoria de càrrecs locals del PSC consultats per l'ACN no decidiran si col·laboren en l'1-O fins que es convoqui oficialment el referèndum i abans de prendre qualsevol decisió demanaran un informe al secretari municipal, tal com estableixen les directrius enviades des del carrer Nicaragua. Però no hi ha unitat a tot el territori i hi ha excepcions. Els socialistes de Girona, Terrassa, Blanes i l'Escala no posaran bastons a les rodes a l'1-O, mentre que dues alcaldesses del PSC de comarques centrals, Vallbona d'Anoia i Castellbell i el Vilar, s'han mostrat disposades a cedir espais per a les urnes.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi aranès de Les, d'Unitat d'Aran (filial del PSC), Emili Medan, dona suport explícit al referèndum cedint els locals que faci falta. A l'altra cara de la moneda hi ha els socialistes de Lleida i Olot, que han deixat clar que no hi col·laboraran.

La direcció del PSC va enviar als seus càrrecs locals els arguments per no participar ni donar col·laboració institucional al referèndum. «Si el Govern demana la col·laboració dels ajuntaments, exigirem que ho faci de forma oficial i per escrit degudament signat pel responsable que correspongui i abans de prendre qualsevol decisió al respecte, demanarem un informe escrit i signat pel secretari de la corporació», diu el document distribuït.

A la ciutat de Barcelona, fonts municipals van recordar que encara no han rebut cap instrucció concreta sobre quin paper hauria de tenir l'Ajuntament en el referèndum de l'1 d'octubre. L'alcaldessa, Ada Colau, està molt pendent també de les converses entre el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els comuns, que fixaran la seva posició el 8 de juliol. El procés va quedar al marge de l'acord de govern entre Colau (BComú) i Jaume Collboni (PSC) i al ple municipal voten diferent en aquesta qüestió.



A Barcelona

A l'àrea metropolitana de Barcelona es dona la circumstància que algunes capitals de comarca i ciutats amb un important pes territorial estan governades per coalicions de CiU i el PSC. A Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès o Premià de Mar, la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras; la de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa; i el president de l'ACM, Miquel Buch, compten amb el suport dels socialistes per governar els seus municipis. Uns acords que, en el seu dia, van deixar al marge del pacte municipal les qüestions nacionals.

Com passa en la majoria de municipis, però, els respectius grups municipals del PSC mantenen la línia fixada pel partit i avisen que la cessió d'espais municipals com a col·legis electorals ha d'estar avalada per un informe jurídic del secretari municipal.

Una situació a la inversa és la que es dona als ajuntaments de Mataró i Terrassa, on els alcaldes són socialistes –David Bote i Jordi Ballart, respectivament– i el soci minoritari són els regidors de l'antiga Convergència. En el cas de Mataró, però, el paper del grup municipal de CiU és clau per a la governabilitat de la ciutat, molt fragmentada políticament.