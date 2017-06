Troben el cadàver d'un home al maleter d'un vehicle a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home el cadàver del qual va ser localitzat ahir al maleter d'un vehicle que feia diversos dies que estava estacionat al carrer Bejar del barri d'Hostafrancs de Barcelona.

Segons van informar a Efe fonts de la investigació, el cadàver s'ha trobat arran d'una trucada d'un veí, que ha avisat la policia que el vehicle aparcat desprenia una forta pudor i que del maleter sortia un líquid rogenc. Els Mossos d'Esquadra, que intenten identificar el mort, treballen amb la hipòtesi que es podria tractar d'un homicidi, si bé l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort, segons les fonts. Alfonso, el propietari d'un restaurant situat just al costat d'on estava aparcat el turisme, va explicar que a les 8.30 hores del matí ha notat una forta olor, molt desagradable, procedent del cotxe, que inicialment pensava que era de peix. A més, va comprovar que del maleter sortia un líquid vermell, encara que a primera vista no semblava sang, sinó més aviat restes de vísceres.