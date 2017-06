Una parella de Manresa deixa la seva filla de menys de dos anys sola a casa

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella acusada de deixar sola a casa de nit la seva filla de menys de dos anys a Manresa. Segons han confirmat fonts policials, l'home i la dona van ser arrestats la nit de dijous passat, després que diversos veïns van alertar que sentien plorar una nena en un pis de Manresa.

Els agents van anar al lloc dels fets i, després de trucar al domicili sense que ningú respongués, van forçar la porta per accedir a socórrer la nena, que estava sola i en bon estat de salut. Posteriorment, els agents van dur a terme diverses gestions per localitzar els progenitors de la nena, els quals van detenir per un delicte d'abandonament de menor.

La parella va passar a disposició judicial divendres al matí. En un primer moment, els Mossos es van posar en contacte amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), però finalment un parent pròxim es va fer càrrec de la petita.