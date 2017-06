Els catalans a l´estranger reclamen al Govern saber si podran votar l´1-O

Diverses entitats i agrupacions de catalans residents a l'estranger han fet arribar una carta al Govern per reclamar-li que expliqui si podran votar en el referèndum de l'1-O i com ho han de fer.

La coordinadora de l'ANC als Estats Units, Imma Caboti, ha explicat que volen saber «d'una vegada per totes» si podran votar i reconeix que el principal problema que veuen és el cens. «Mai s'ha dit clarament si el registre de catalans a l'exterior serà el cens que es farà servir», apunta.

En aquest sentit, Mape Andrius, vicepresidenta del Casal Català a San Francisco, planteja el temor que, en cas que s'enviïn, les butlletes arribin tard. Per això, assegura que hi ha persones que estan fent «mans i mànigues» per comprar un bitllet d'avió i ser a Catalunya l'1 d'octubre.

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha demanat pensar en l'endemà de l'1-O i actuar amb responsabilitat. «Passi el que passi el dia 1, s'ha de pensar en el dia següent. Tothom ha de tenir l'interès d'actuar de la manera més responsable possible», indica.

En aquest sentit, el també conseller d'Economia ha avisat l'executiu de Mariano Rajoy que les «decisions que es prenguin en contra d'algú es prenen en contra d'un mateix». El vicepresident de la Generalitat s'ha mostrat convençut que certs instruments de l'Estat «utilitzaran la guerra bruta de forma sistemàtica contra els ciutadans» de Catalunya i afegeix que el que farà el Govern serà «adaptar-se» a aquestes actuacions per fer possible el referèndum.

Junqueras espera que els ajuntaments on no governen forces independentistes tinguin en compte la voluntat ciutadana expressada de forma «tan clara». En cas que no es pugui establir el col·legi electoral on es fa habitualment, es farà «en el lloc més pròxim».