Ciutadans prepara una llei de foment d'innovació amb un acte a Barcelona

Ciutadans prepara una proposició de llei d'impuls i foment de la innovació, que preveu presentar al Congrés la propera tardor, i per això ha programat trobades amb experts en la matèria, com un primer acte públic a Barcelona amb la participació de Luis Garicano i Toni Roldán.

Així ho va avançar ahir la líder de Ciutadans a Catalunya i portaveu nacional de l'executiva, Inés Arrimadas, que va situar la innovació i el sector de les empreses emergents com un dels grans motors econòmics.

El contingut de la llei per fomentar la innovació en el qual treballa Ciutadans se centra en quatre grans eixos: la simplificació burocràtica per a la creació d'una empresa emergent, els incentius fiscals, facilitar visats i permisos de residència per «atreure talents» i la llei de «segona oportunitat» perquè els que inverteixen els seus estalvis en un negoci i fracassen no arrosseguin la «llosa».

Per desenvolupar el contingut d'aquesta normativa, Ciutadans ha estat mantenint trobades amb experts en aquest sector, entre ells, un gran acte que celebrarà a Barcelona el 30 de juny.

En aquest acte, amb el format de taller-jornada de treball amb representants d'empreses emergents, investigadors i experts en la matèria, participaran el responsable d'economia de Ciutadans, Luis Garicano, i el portaveu econòmic al Congrés, Toni Roldán.

Arrimadas creu que la llei per fomentar la innovació, com la que prepara el seu partit, és necessària.