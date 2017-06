Un home mata la seva parella a Salou i s'entrega als Mossos

Un home es va entregar ahir als Mossos d'Esquadra després de confessar que havia matat la seva parella a Salou. La dona, d'aproximadament 30 anys, va aparèixer morta amb ferides d'arma blanca a l'interior d'un cotxe a la T-325, el vial del Cavet que uneix Salou i Cambrils.

Segons va informar la policia catalana, el presumpte homicida és un veí de Vila-seca, de 43 anys i nacionalitat marroquina, que es va presentar a un quart de nou del matí a les dependències de la comissaria de Salou per informar que havia matat la seva parella sentimental després d'una baralla i que havia deixat el cos dins d'un turisme a la T-325.

Els agents es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar el cos sense vida d'una dona. El cadàver es trobava al seient del conductor i presentava diverses ferides d'arma blanca. Per aquest motiu, l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi dolós en el que sembla un nou cas de violència de gènere. De tota manera, l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona va obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort de la dona.



Sense denúncia prèvia

Davant dels fets, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va precisar que no hi havia denúncies prèvies de la dona. El jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona en funcions de guàrdia és qui es va fer càrrec del cas i va ordenar l'aixecament del cadàver de la jove. El tribunal també va recordar que el 016 és el telèfon d'ajuda en la lluita contra la violència sobre la dona.