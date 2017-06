Victoria Álvarez assegura que José Zaragoza va encarregar la gravació de la Camarga

María Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, ha atacat durament aquest dilluns a la tarda a l'expresidenta del PP català Alícia Sánchez-Camacho i a l'exsecretari d'Organització del PSC José Zaragoza, a qui ha responsabilitzat de la gravació de la seva conversa al restaurant 'La Camarga' el juliol del 2010. A més, ha reclamat als polítics que siguin ells els que persegueixin i investiguin la corrupció, i no ho deixin en mans de ciutadans que "no són ningú", com, segons ella, li va passar a ella, cosa que l'ha deixat "socialment morta" i amb el domicili a punt de ser embargat.

En la seva compareixença a la comissió d'investigació del Parlament sobre l''Operació Catalunya', Álvarez ha titllat Sánchez-Camacho de "mentidera" i "traïdora al seu partit, a la justícia, a Espanya, i a tot el món". Segons ella, l'expresidenta del PPC va enganyar-la en denunciar als jutjats que havia estat gravada sense el seu consentiment, quan s'hauria demostrat posteriorment que sí que ho sabia. "I té la cara dura de denunciar una cosa que havia encarregat ella mateixa", ha etzibat.

Sobre aquella conversa ha dit que no sabia que la gravaven i ha apuntat rotundament a Camacho com a inductora de la gravació i a Zaragoza com l'home que la va encarregar a Método3, a qui ha qualificat de "bastant sinistre". A qui en canvi ha desvinculat de la trama és el cap de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, amic de la infància d'Álvarez.

Però encara s'ha mostrat més indignada pel fet de ser enganyada posteriorment, quan va signar suposats pactes per retirar la denúncia contra l'agència de detectius. Així, ha explicat que un cop signat el pacte, s'hi van afegir uns annexos que ella no va veure i que li poden suposar l'embargament del pis. Aquests annexos, a més, estan en poder de l'advocat Cristobal Martell, ara lletrat dels Pujol, cosa que podria perjudicar el propi PP, ha vaticinat.

En tot cas, s'ha mostrat satisfeta que la justícia investigui la corrupció a Catalunya. Segons ella, durant molts anys la policia va estar "absent" de Catalunya i va permetre que fos l'autonomia amb més corrupció de l'estat. Per això, ha dit que l'Operació Catalunya és una "conspiranoia" i ha qualificat els llibres sobre el tema de "novel·les". Segons ella, la ciutadania està satisfeta que es persegueixin els polítics "que roben a tothom". "Quin problema hi ha en investigar a corruptes?", s'ha preguntat.

De fet, ha dit que és fals que la policia espanyola investigui els Pujol perquè es mostressin partidaris de la independència, sinó que és la investigació del 'cas ITV' contra Oriol Pujol Ferrusola que va fer tornar independentistes els membres de la família.

A qui també ha criticat ha estat a Daniel de Alfonso, exdirector de l'Oficina Antifrau, per no donar credibilitat a la nombrosa documentació contra els Pujol que ella li va aportar.

Álvarez ha començat la intervenció criticant que la seva anterior compareixença en una comissió d'investigació, la de corrupció i el 'cas Pujol', no va servir de gaire, perquè ella segueix "sola" i sense cap suport de polítics tot i patir amenaces i assetjament. "Denunciar els Pujol no és com fer-se el DNI", ha assegurat. Així, ha estat molt dura amb els polítics per no perseguir la corrupció, i amb la fiscalia, perquè, segons ella, no té prou independència. En canvi, ha elogiat la justícia en general, i els jutges en particular, així com la policia, "una de les millors d'Europa", l'única que, segons ella, no l'ha enganyat. De fet, ha dit que tot i que el comissari José Manuel Villarejo se li va presentar com a periodista, no s'ha sentit "enganyada", sinó que hi confia. "La policia va fer el que havia de fer", ha afegit. En tot cas, ha negat que hagi cobrat res de la policia, el CNI o els fons reservats.