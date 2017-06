Una companya de la urbana acusada va ajudar a netejar la sang de la víctima

Un integrant de la unitat d'investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona va ajudar l'agent empresonada acusada de matar la seva parella, també urbà, a netejar sang a casa seva de Vilanova i la Geltrú (Garraf), encara que va pensar que es tractava de restes de la menstruació d'una gossa. Segons va avançar ahir el diari La Vanguardia, l'agent va acudir a una comissaria dels Mossos d'Esquadra després de la detenció de Rosa P., per relatar que l'havia ajudat a netejar sang a casa seva, davant la qual cosa els agents de la policia catalana li van prendre declaració com a testimoni, sense incriminar-la com a encobridora.

L'agent va explicar als Mossos que Rosa P., que està empresonada per matar suposadament l'urbà Pedro R. al costat del també agent Albert L., va demanar el 5 de maig a la seva companya que l'acompanyés a casa seva per protegir-la, perquè tenia por ja que s'acabava de trobar el cadàver de la seva parella al maleter d'un cotxe calcinat en un camí del pantà de Foix. Rosa P. estava de baixa, per la qual cosa no tenia accés a la seva arma reglamentària.