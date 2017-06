El Govern declara desert el concurs per a la compra d´urnes

El Govern ha declarat desert el concurs per homologar les empreses que havien de fabricar les 8.000 urnes per al referèndum de l'1 d'octubre. Segons han publicat diversos mitjans i han confirmat fonts de l'executiu a l'ACN, les dues empreses que s'havien presentat com a candidates a la licitació no han superat els passos. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en donarà més detalls en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, aquest dimarts al migdia. Les dues companyies que hi optaven eren Plastic Express i la UTE formada per Espal World i Suministros Integrales Futbida, totes dues catalanes.