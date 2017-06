El Govern proposa a Zoido fer la Junta de Seguretat els dies 5 o 10 de juliol

El conseller d'Interior, Jordi Jané, va proposar ahir al ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, que la Junta de Seguretat de Catalunya, que no es reuneix des del març de 2009, se celebri el dia 5 o el 10 de juliol.

En declaracions als periodistes a Madrid, Jané va anunciar que ahir mateix va plantejar aquestes dues noves dates alternatives al ministre, perquè són dies en els quals el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria presidir la reunió.

Jané va oferir aquestes dues noves dates hores abans que el secretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, es reuneixi a la seu del ministeri d'Interior amb el secretari general de la conselleria d'Interior de la Generalitat, Cesar Puig, i el director dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle, per intentar tancar la data definitiva.

El president català, Carles Puigdemont, va anunciar la setmana passada de forma unilateral que convocaria la Junta de Seguretat de Catalunya per al 3 de juliol, després que l'equip de Zoido no respongués a cinc propostes de dates prèvies que li havia plantejat Jané.

No obstant això, després que Zoido al·legués que no podia acudir el 3 de juliol, perquè havia de participar en una reunió de seguretat en l'àmbit europeu, el Govern català es va obrir a buscar una nova data.

«Estem convençuts que avui ha de sortir en quina data es pot fer (la Junta). Si aquestes dues que proposa el president (Puigdemont) o una tercera, per arribar a l'acord», va indicar Jané, que va remarcar que tant el ministre com ell han coincidit a qualificar «d'imprescindible» que es convoqui la Junta.

El conseller, que ahir va participar al Congrés en una jornada de trànsit sobre seguretat infantil, va remarcar que la reunió d'ahir a la tarda tarda entre el Ministeri i la Conselleria d'Interior ha de servir per tancar els «serrells» de l'ordre del dia i acordar definitivament la data de la Junta. «No hi ha un problema d'ordre del dia, no hi ha un problema tampoc de necessitat, tots coincidim en allò que dèiem nosaltres des de l'inici: que és imprescindible reunir la Junta de Seguretat», va ressaltar.

El conseller va indicar que, a l'hora de convocar la Junta, no pot «interferir en cap moment el debat polític», ja que del que es tracta, ha advertit, és de treballar per donar tots els instruments i reforçar-los per facilitar la labor de les policies.