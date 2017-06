La Mesa demana al TSJC que deixi d´utilitzar l´etiqueta #casForcadell

La Mesa del Parlament ha enviat una queixa al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per demanar que el compte oficial de l'alt tribunal deixi d'utilitzar l'etiqueta #casForcadell a Twitter. Tal i com han explicat fonts parlamentàries, la Mesa reclama que es deixi d'utilitzar l'etiqueta perquè "focalitza la causa" en la persona de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. A més, la Mesa també critica que el TSJC informi els investigats a través de les xarxes socials i pels mitjans de comunicació abans que els investigats en tinguin coneixement. La petició de la Mesa ha rebut els vots a favor dels quatre membres de Junts pel Sí, i el de Joan Josep Nuet (CSQP). D'altra banda, Cs i PSC hi han votat en contra.

L'escrit, que també s'ha enviat al Síndic de Greuges i al Consell General del Poder Judicial (CGPJ), recull que el compte oficial de Twitter del @TSJC_cat ha utilitzat l'etiqueta #casForcadell en el procediment contra tots els membres de la Mesa investigats, també quan no es tractava de la presidenta del Parlament. Segons la queixa, l'ús de l'etiqueta "vulnera el dret a la presumpció d'innocència, a la intimitat i a la protecció de les dades personals" de Forcadell, a més de "suposar una falta de respecte" cap a la presidenta de la cambra.

Per tot això, la Mesa ha acordat presentar la queixa "per la manca de respecte institucional vers el Parlament i la seva Presidència". La proposta l'han presentat de manera conjunta els quatre membres de JxSí: la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresident primer, Lluís Maria Corominas; la secretària primera, Anna Simó; i la secretària quarta, Ramona Barrufet; a més del secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet (CSQP).