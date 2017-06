El PSC titlla d'"excusa" que el Govern hagi deixat desert el procés de compra d'urnes perquè sap que no pot fer l'1-O

La portaveu parlamentari del PSC, Eva Granados, ha afirmat que haver deixat desert el concurs per l'homologació d'empreses que havien de subministrar les urnes pel referèndum és una "excusa" del Govern perquè és "conscient" que no podrà celebrar la cosulta de l'1-O. "No el poden fer i davant d'aquesta situació busquen qualsevol excusa o matèria per poder esquivar el que saben que passarà, que no poden tirar endavant un referèndum que és unilateral i il·legal", ha dit. La diputada ha reclamat a la consellera de Governació, Meritxell Borràs, que s'ocupi de "governar" i no de fer "tallers d'urnes", en al·lusió a les declaracions del Govern assegurant que s'iniciaran els tràmits per comprar les urnes per altres vies.

La diputada ha valorat que si el fet de deixar desert el concurs es traduís en aturar el referèndum seria una "bona notícia" i ha alertat que el Govern "gasta el temps si continua endavant amb el referèndum".

D'altra banda, ha dit també que el seu grup ja havia detectat "irregularitats" ena quest concurs i que per aquest motiu havia demanat informació sobre qui havia conformat finalment la mesa de contractació. Segons Granados, el grup parlamentari del PSC no ha pogut trobar la informació sobre l'anunciat canvi de membres de la mesa de contractació pels secretaris generals de Governació per tal de no implicar funcionari i per això havia fet arribar preguntes per escrit al Govern.