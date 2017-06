Villarejo accepta comparèixer al Parlament si Interior l'autoritza

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo està disposat a comparèixer a la comissió d'investigació sobre l'Operació de Catalunya al Parlament. Així ho va dir en una entrevista a Rac1 preguntat directament per la presidenta d'aquesta comissió, la diputada de JxSí Alba Vergés. L'excomissari va posar dues condicions més per anar al Parlament: que es preservi la seva identitat per protegir investigacions en marxa relacionades amb el jihadisme i tenir dret rèplica si els diputats l'insulten. Segons va explicar Vergés, la comissió havia aprovat la compareixença de Villarejo però el Parlament no havia pogut contactar amb ell. «Estic disposat a anar al Parlament, la meva voluntat és anar-hi, estaria encantat. No tinc animadversió cap a Catalunya», va assegurar Villarejo. María Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, va atacar durament ahir a la tarda a l'expresidenta del PP català Alícia Sánchez-Camacho i a l'exsecretari d'Organització del PSC José Zaragoza, a qui va responsabilitzar de la gravació de la seva conversa al restaurant La Camarga el juliol del 2010. I l'empresari Javier de la Rosa es va negar ahir a respondre a les preguntes dels diputats del Parlament en la comissió d'investigació sobre l'Operació Catalunya. Va al·legar que tot el que ha de dir ja ho va declarar davant de l'Audiència Nacional.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considera que les entrevistes de les darreres hores a l'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo constata que el sistema espanyol «està corcat».