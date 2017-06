Iglesias considera una «barbaritat» que es «criminalitz» la «mobilització» de l'1-O

El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera una "barbaritat" que es "criminalitzi" la "mobilització" del referèndum de l´1 d´octubre. En un esmorzar informatiu a Madrid ha rebutjat que l´executiu espanyol es decanti per "segrestar urnes", i que "algú sigui inhabilitat o vagi a la presó". En tot cas ha insistit que la seva formació aposta per un referèndum "amb garanties i amb efectes jurídics", i ha assegurat que "la mobilització de l´1 d´octubre no compleix les característiques per a l´exercici del dret a decidir". "Nosaltres treballarem perquè més aviat que tard hi hagi un referèndum amb totes les garanties perquè els ciutadans de Catalunya exerceixin el dret a decidir", ha dit. També ha advertit que la seva formació s´oposarà radicalment a l´ús de l´article 155 de la Constitució a Catalunya. "Si el govern del PP pretén utilitzar a Catalunya per tapar la seva corrupció ens tindrà al davant, i espero que el PSOE estigui amb nosaltres", ha dit.

El líder de Podem s´ha mostrat convençut que hi ha vies legals per fer el referèndum a Catalunya. Segons Iglesias, "en el marc d´una llei orgànica espanyola es podria pensar en un referèndum a Catalunya" i "amb voluntat política i democràtica el dret ofereix marges per donar una sortida sensata que respecti la voluntat dels ciutadans".

En aquest sentit ha recordat que la pròpia constitució espanyola "reconeix la preexistència" de la Generalitat, i ha defensat el reconeixement de la plurinacionalitat com el terme que "descriu millor la realitat" de l´Estat. Segons Iglesias, des del moment que la Constitució parla de "nacionalitats" ningú que "respecti la Constitució" es pot qüestionar que existeixen diverses nacions dins de l´Estat espanyol.

Per aquest motiu ha defensat la necessitat d´obrir "un debat de tipus constituent" on "totes les posicions polítiques són legítimes" perquè "una democràcia madura és la que assumeix els debats democràtics sobre el seu futur i sobre ella mateixa", ha dit.