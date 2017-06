Puigdemont garanteix urnes per l´1 octubre i repta l´oposició a assumir-ne el resultat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha garantit que l'1 d'octubre hi haurà urnes per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya i ha reptat a les forces de l'oposició a participar i "acceptar el resultat". A la sessió de control al president de la Generalitat en el ple d'avui al Parlament, un dia després que el Govern declarés desert el concurs públic per a la compra d'urnes, Puigdemont ha reiterat que l'objectiu del referèndum és "irrenunciable".

Puigdemont ha assegurat que les "garanties" i la "validesa del resultat" del referèndum dependrà de si els ciutadans catalans van massivament a votar l'1 d'octubre: "Si el poble de Catalunya vol, el referèndum no només serà vàlid sinó que tindrà efectes vinculants ".

Davant de les crítiques del president del PPC, Xavier García Albiol, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas García, Puigdemont els ha convidat a comprometre a "acceptar el resultat" que llancin les urnes l'1 de octubre i fins i tot a implicar-se activament en la votació en defensa del 'no' a la independència.

Després que la Guàrdia Civil hagi citat mitja dotzena de persones, entre ells alguns funcionaris de la Generalitat i publicistes, en la investigació oberta per un jutge de Barcelona sobre la campanya institucional del Govern per incentivar la creació d'un cens de catalans a l' estranger, Puigdemont ha llançat a Twitter un missatge de denúncia contra els que volen impedir el referèndum de l'1 d'octubre."Ni els espanta-funcionaris ni els caça-urnes podran fer por ni caçar milions de ciutadans que volem votar", ha escrit el president.

Al ple del Parlament, Puigdemont ha subratllat que "ni apriorismes de partits polítics, ni ordres de partits polítics, ni amenaces d'aparells judicials, ni ambigüitats en la comunitat internacional no són suficients perquè, si el poble de Catalunya vol, el referèndum no només sigui vàlid sinó que tingui efectes vinculants ".