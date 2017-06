El Zoo de Barcelona inicia una campanya per abandonar el nom de «zoo»

El Zoo de Barcelona va llançar ahir una campanya que proposa canviar la definició de «zoo» en el diccionari i adaptar-la a la realitat de les tasques que es duen a terme als parcs zoològics moderns. Segons ha explicat la institució, a través d'un comunicat, la definició habitual de «zoo» es limita a descriure aquests centres com a llocs on s'exhibeixen animals exòtics al públic, una definició que consideren insuficient per explicar la seva activitat. Per al Zoo de Barcelona, aquesta definició deixa de banda aspectes fonamentals del treball de la institució, com els projectes de conservació.