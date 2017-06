Un ciclista mor atropellat per un camió a la carretera N-340 al Vendrell

Un ciclista va morir ahir al migdia atropellat per un camió a la carretera nacional N-340, a l'altura del municipi del Vendrell (Tarragona), va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Per causes que encara s'estan investigant, es va produir un accident entre un camió i un ciclista i a conseqüència del xoc el ciclista va resultar mort, cosa que el converteix en la víctima mortal número 23 sobre una bicicleta en vies interurbanes des de principi d'any. La víctima és F.D., un home de 50 anys, nacionalitat francesa i veí de Creixell (Tarragona). El sinistre es va produir al quilòmetre 1.190 de la carretera N-340 poc abans del migdia, ja que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 11.50 hores.

Arran d'aquest accident, es van activar sis patrulles dels Mossos i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).La carretera es va haver de tallar en sentit nord, en direcció a Barcelona, fins a les 13.46 hores i el trànsit es va desviar per l'interior del municipi. L'SCT recorda que afectats i familiars per accidents viaris tenen a la seva disposició de forma permanent el servei d'informació i atenció a les víctimes de trànsit (SIAVT).