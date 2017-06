La Fiscalia del Tribunal de Comptes insisteix a investigar Mas pel 9-N

La Fiscalia del Tribunal de Comptes va presentar ahir un escrit on s'oposa a la petició de la Generalitat de Catalunya perquè s'arxivi l'actuació contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. La Fiscalia ja va donar suport el passat 2 de juny a la denúncia presentada per Societat Civil Catalana i l'associació Abogados Catalanes por la Constitución per «determinar les responsabilitats» de tipus «comptable» de Mas, Ortega, Rigau i Homs, en la «despesa de més de cinc milions d'euros en les votacions del 9-N». Ara, davant la petició de la Generalitat, la Fiscalia argumenta que cal seguir endavant amb el procés, i insta el Tribunal de Comptes a designar ja un instructor de la causa "«er investigar les despeses ocasionades en motiu de la consulta» del 9-N del 2014.

A finals de maig, el Tribunal de Comptes va admetre a tràmit la denúncia de les entitats contra Mas, Ortega, Rigau i Homs, malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Suprem no van condemnar cap dels exresponsables del govern català pel delicte de malversació.