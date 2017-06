La Guàrdia Civil interroga diversos funcionaris amb relació al referèndum

La Guàrdia Civil va interrogar ahir diversos funcionaris de la Generalitat per la campanya institucional del Govern sobre el cens de catalans a l'exterior i el web del Pacte Nacional del Referèndum, en el marc d'una investigació d'un jutge de Barcelona sobre els preparatius del referèndum.

Entre la mitja dotzena de testimonis citats figuren funcionaris de la Direcció General de Difusió, adscrita a Presidència, i de la conselleria d'Exteriors, així com treballadors de l'agència de publicitat a la qual la Generalitat va encarregar la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger.

Alguns dels funcionaris, entre ells un càrrec de confiança de Presidència responsable de xarxes socials i personal laboral d'aquest departament, van ser interrogats com a testimonis en les oficines de la Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, on va acudir també una advocada de la Generalitat. Segons les fonts consultades per Efe, la Guàrdia Civil centra els interrogatoris a la mitja dotzena de testimonis en la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger i la web del Pacte Nacional pel Referèndum, integrat per diversos partits i entitats sobiranistes i que es va constituir al desembre del passat any amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La Guàrdia Civil va practicar aquests interrogatoris en la seva funció de policia judicial en una causa oberta pel titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.

El jutge manté en secret la causa, que va obrir inicialment arran de la denúncia d'un particular per les manifestacions del jutge i exsenador d'ERC Santi Vidal, que en diverses conferències va assegurar que el govern català estava recopilant dades fiscals dels catalans i fent classificacions dels jutges per la seva ideologia.



Diligències per desobediència

De forma paral·lela a aquesta investigació judicial, la Fiscalia va obrir a finals de març passat diligències per desobediència, prevaricació i malversació de cabals amb relació a la suposada preparació del referèndum independentista, arran de la publicació d'un anunci institucional sobre el «registre de catalans i catalanes a l'exterior».

No obstant això, el titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona va acabar assumint en una sola causa tant el «cas Vidal» com la investigació inicial de la Fiscalia sobre el cens de catalans a l'estranger, perquè en els dos procediments havia indagacions que es solapaven , en estar vinculades al procés sobiranista.

Segons les fonts consultades per Efe, les compareixences davant la Guàrdia Civil de funcionaris i membres de l'empresa de publicitat a la qual la Generalitat va encarregar la campanya publicitària es van iniciar fa dues setmanes. De fet, la Guàrdia Civil, a qui el jutge havia encarregat ja diverses diligències sobre el cas Vidal, havia requerit prèviament, a instàncies del ministeri públic, els expedients relatius a la campanya de publicitat institucional amb què la Generalitat pretén promoure la inscripció en el registre de catalans residents a l'exterior.

La campanya, amb el lema «Tens familiars o amics a l'exterior?», Incloïa una fotografia amb una tauleta electrònica en la qual apareix el mapa de Catalunya i la pregunta «¿Sí o no?» en lletra negreta, el que va portar als partits de l'oposició a advertir que es podria tractar d'un cens de catalans a l'exterior per al referèndum independentista.

Paral·lelament, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, va alertar el Govern que no pot pretendre saltar-se la legalitat i esperar que tothom els segueixi pel «camí equivocat». «Si els independentistes es volen despenyar és la seva responsabilitat però que no arrosseguin ni als funcionaris, ni als treballadors públics ni als empresaris ni al conjunt dels ciutadans darrere seu».



Albiol i la plurinacionalitat

Una moció presentada pel PSC a l'Ajuntament de Badalona i votada pel PPC, que en el preàmbul parla de l'Espanya «plurinacional», va obir una polèmica entre els socialistes i el president dels populars catalans, Xavier García Albiol, que va participar en la votació i que va acusar-los de manipulació.