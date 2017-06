Puigdemont diu que es votarà tot i els «caça-urnes»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va subratllar ahir que ni els «espanta-funcionaris» ni els «caça-urnes» aconseguiran el seu objectiu perquè no espantaran els ciutadans que «volen votar». Paral·lelament, la CUP va traslladar al Govern que no acceptarà urnes de cartró com a alternativa a les de metacrilat per al referèndum que preveu celebrar l'1 d'octubre, segons van explicar a Efe fonts coneixedores de les converses.