La CUP amenaça de «rebentar» la legislatura si el Govern descafeïna l'1-O

El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, va advertir ahir que si el Govern no fa els deures perquè l'1 d'octubre hi pugui haver un veritable «referèndum desobedient», els anticapitalistes intentaran «rebentar la legislatura» i «demanar responsabilitats».

En declaracions a La Xarxa, Arrufat ha opinat que «el gruix del Govern està alineat amb el referèndum», però «hi ha alguns elements que pensem que no».

Aquests perfils més escèptics dins del Govern, que ja «no es van creure» fa un any l'aposta de la CUP per un referèndum, «fa molts anys que viuen a les institucions, estan molt ben acostumats al poder autonòmic, calculen que tot serà més o menys un 9-N» i consideren que «no cal arriscar el seu estatus personal, ni les seves propietats personals, ni el càrrec».

Segons Arrufat, «aquesta gent al Govern no hi ha de ser». «El president i els responsables del seu executiu han de ser conscients que tota la gent que tenen al vaixell, la tropa, han d'anar fins al final. No val que del propi executiu que ha d'organitzar el referèndum vinguin els errors, les desercions, les dilacions, perquè llavors la maquinària no funcionarà», va dir.

Arrufat va alertar que «si hi ha un percentatge elevat de qüestions previsibles en l'estratègia per organitzar un referèndum desobedient que han fallat, aquí cal demanar responsabilitats» i dir: «Prou, què us heu pensat que és això». En aquest cas, la CUP donaria «per acabada la legislatura» i intentaria «fer-la rebentar» i «passar comptes» amb el Govern.

«Hi ha mecanismes per evidenciar que deixarem de donar suport al Govern i demanarem eleccions i la fi d'aquesta legislatura, que tenia com a propòsit portar el país a un escenari de ruptura amb l'Estat espanyol i, per tant, s'haurà fracassat», va subratllar. «Que la gent vagi somrient a les manifestacions no vol dir que s'ho prengui a broma, ni que hi vagi per passar l'estona ni que estigui de carnaval», va recalcar Arrufat, que ha exigit que «no se li prengui el pèl» a la gent.

La decisió de dimarts passat del govern de la Generalitat de declarar desert el concurs per a la compra de les urnes que haurien de servir per a l'anunciat referèndum de l'1 d'octubre va disparar les alarmes a les files de la CUP.

El mateix dimarts, la CUP va traslladar al Govern que no acceptarà urnes de cartró com a alternativa a les de metacrilat per al referèndum previst per a l'1 d'octubre, segons fonts coneixedores de les converses.



Pròrroga judicial

El jutge de Barcelona que investiga els preparatius del referèndum, en la causa oberta arran de les conferències de l'exsenador d'ERC Santi Vidal, va prorrogar fins a finals del pròxim juliol el secret de sumari del cas, en el qual la Guàrdia Civil està interrogant funcionaris de la Generalitat.

El titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va notificar ahir la nova pròrroga del secret de les actuacions, que va decretar el mes d'abril passat i des d'aleshores s'ha allargat dues vegades.