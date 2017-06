Expedientat un capellà de l'Hospitalet per una homilia homòfoba

La Generalitat ha obert un expedient sancionador al rector de l'església Immaculada Concepció de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Custodio Ballester, per afirmar que l'homosexualitat és "un pecat gravíssim" i ha remès les seves afirmacions a la Fiscalia de Delictes d'Odi per si són delicte.

Segons han informat a Efe fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'expedient obert servirà per avaluar les declaracions del sacerdot i, després de l'informe jurídic corresponent, decidir si són sancionables per la via administrativa d'acord amb la Llei contra l'Homofòbia 11/2014 o bé van més enllà i són considerades un possible delicte.

Les mateixes fonts han assegurat que la Direcció General d'Igualtat, encarregada d'aplicar la llei contra l'Homofòbia, i el Fiscal de Delictes d'Odi i Discriminació estan actuant coordinadament en aquest assumpte.

El capellà va afirmar en una homilia pronunciada en una missa el passat dia 24 de juny que el món està "podrit i pervertit" i que si els capellans no diuen la veritat, la societat acabarà pensant que "això de ser gai està bé, que és guai".

"Segueix sent pecat ser homosexual per molt que ho promoguin els poders públics", va sostenir en la missa Ballester, qui va carregar contra les lleis antihomofòbia perquè "porten cap a una dictadura en la qual no es pot discrepar".

El motiu de la missa va ser la celebració del dia de l'orgull gai, sobre el qual va dir que "aquesta setmana els homosexuals mostraran a Madrid les seves vergonyes públicament i el cap de setmana, vindran a fer-ho també a Barcelona".

L'Observatori contra l'Homofòbia i l'Ajuntament de l'Hospitalet van expressar el seu rebuig a la missa del controvertit rector, que algun assistent va penjar a YouTube amb un text de denúncia.

Ballester ja va ser objecte de nombroses crítiques i queixes a l'Arquebisbat el mes de novembre passat per dedicar una missa a la Divisió Blava.

"No volem lgtbifòbia a l'Hospitalet. Actituds com aquesta fomenten comportaments d'odi", va publicar l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín (PSC), a través de Twiter.

En més d'una ocasió, el consistori, veïns i entitats municipals han demanat la destitució d'aquest capellà pels seus discursos, i fins i tot dins del propi col·lectiu de capellans alguns han expressat internament el seu malestar amb les posicions radicals d'aquest sacerdot.

Fonts eclesiàstiques han reconegut a Efe que el rector "desobeeix reiteradament" les ordres que rep de l'Arquebisbat perquè moderi les seves opinions i no faci arengues polítiques des del púlpit.

Aquesta desobediència i el malestar que les seves opinions causen al cardenal arquebisbe, d'un tarannà més obert i pròxim a les tesis del papa Francesc, faran que Custodio Ballester pugui ser apartat de la parròquia que ocupa actualment en la pròxima remodelació d'esglésies que prepara Omella.

El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha declarat a Efe que espera que l'expedient "acabi en sanció perquè d'una altra manera -ha dit- crearà un malestar molt gran al col·lectiu ja que la Generalitat ha obert molts expedients però cap acaba en sanció".