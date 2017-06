Jordi Pujol Ferrusola sortirà de la presó si diposita una fiança de 3 milions d'euros en efectiu

La Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional espanyola ha estimat parcialment el recurs presentat per la defensa de Jordi Pujol Ferrusola contra la interlocutòria de presó dictada pel jutge José de la Mata i ha acordat deixar en llibertat el primogènit de l'expresident si diposita una fiança de 3 MEUR en metàl·lic. Segons la sala, depositar aquest diners "garanteix la prohibició que se li imposa de gestionar per si mateix o per persones físiques o jurídiques el seu patrimoni". En cas que vulgui gestionar-lo, haurà de demanar autorització al jutge De la Mata. Pujol Ferrusola va ingressar a la presó madrilenya de Soto del Real el passat 25 d'abril investigat per blanqueig, delicte contra la Hisenda Pública i falsedat documental.

De la Mata va enviar Pujol Ferrusola a presó en considerar que en el transcurs de la investigació havia seguit desenvolupant activitats delictives. Es basava en els informes policials elaborats des del febrer del 2016, l'anterior compareixença de Pujol davant del jutge, que afirmaven que havia continuat fent tota mena d'activitats comptables, bancàries i d'altres tipus a través de la utilització de socis, amics i testaferros per ocultar fons i posar-los "fora de l'abast dels tribunals".

La defensa de Pujol Ferrusola va presentar un recurs on demanava l'excarceració argumentant que "en cinc anys" d'investigació no s'ha pogut provar, al seu parer, cap dels delictes que se li imputen. Proposava que en tot cas li apliqués més mesures cautelars a les que ja tenia abans d'entrar a la presó, com ara impedir-li que es comuniqui amb testimonis claus o entitats bancàries. La defensa assegurava que els fets pels que el va enviar a presó eren coneguts "amb molta anterioritat", i el jutjat "no pot ser refugi de la sospita policial sense fonament".

De la Mata, però, va confirmar la presó incondicional comunicada i sense fiança per al primogènit dels Pujol, i la defensa va presentar un recurs d'apel·lació.

Ara, la Secció Tercera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rectificat el criteri de De la Mata i ha acordat deixar en llibertat Pujol Ferrusola, sempre que dipositi una fiança de 3 MEUR en metàl·lic. Segons la interlocutòria, aquesta fiança "serviria per salvaguardar els rendiments del capital sostret al control d'Hisenda". A més, es considera que l'adopció d'una fiança "garanteix en aquest procés que l'investigat no actuarà per si mateix ni per mitjà d'altres persones físiques o jurídiques en altres jurisdiccions".

El tribunal recorda que el jutge va decidir enviar a presó provisional Pujol Ferrusola perquè "hauria continuat fent tota classe d'activitats comptables, bancàries, contractuals i societàries, reconversió d'operacions, contractes de préstec i reconeixements de deute, que es projectaves fins i tot als pròxims anys". Però entre altres arguments, el tribunal considera que el jutge va posar en dubte un préstec que va considerar fictici "encara que estigui documentat davant de fedatari".

La Sala considera que els motius del jutge "no són rellevants" per mantenir la mesura cautelar sense condició perquè "les renovacions provenen de documents aportats per la mateixa part i porten causa d'operacions ja conegudes en la interlocutòria del febrer del 2016".

A més, el tribunal ha acordat mantenir les mesures cautelars que De la Mata ja va imposar a Jordi Pujol Ferrusola el febrer del 2016. Així, un cop dipositi la fiança, quedarà en llibertat, però seguirà vigent la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat sense prèvia autorització judicial i l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat més pròxim al seu domicili mentre duri la instrucció del cas.