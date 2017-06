Un mort i una ferida crítica en ser tirotejats al seu bar a Vilanova i la Geltrú

Un home va matar ahir a trets el cambrer d'un bar de Vilanova i la Geltrú i va deixar ferida crítica per arma de foc la propietària del local i, posteriorment, va fugir, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra van muntar un ampli dispositiu per intenar detenir-lo.

Segons van informar a Efe fonts de la investigació, el pistoler, que portava una arma de foc curta, va irrompre a l'interior del bar Sindicat del Vi de Vilanova cap a les 14.00 hores i va disparar almenys dos trets contra el cambrer, que va morir, i va disparar contra la propietària del local, que va quedar ferida crítica.