El Parlament condiciona els ajuts als mitjans al fet que acceptin publicitat del referèndum

El parlament català va aprovar ahir una moció en la qual s'insta el Govern a condicionar l'ajuda als mitjans de comunicació privats a què «acceptin la publicitat institucional» de la Generalitat, inclosa la destinada a comunicar allò necessari «per al bon funcionament del referèndum de l'1 d'octubre».

La moció, que va ser presentada per la CUP, va ser aprovada en la seva totalitat, encara que després de ser renegociada en alguns punts amb Junts pel Sí (PDeCAT i ERC) i amb Catalunya Sí que es pot (CSQEP).

El punt referit a la publicitat institucional vinculada amb el referèndum ha estat aprovat amb els vots favorables de JxSí i la CUP i els contraris de Ciutadans, PSC i PPC, mentre que CSQEP es va abstenir.

En el text aprovat s'insta el Govern a «garantir que els mitjans que accedeixen, tant a subvencions com a publicitat institucional de la Generalitat i les seves empreses públiques», hauran d'acceptar «la publicitat institucional del Govern».

També hauran de «comprometre's a acceptar totes les campanyes que porta a terme el Govern, també les relacionades amb comunicar tot allò necessari per al bon funcionament del referèndum del pròxim 1 d'octubre».

Fernando de Páramo -de Ciutadans-, David Pérez -del PSC- i Juan Milián -del PPC- van criticar el punt de la moció en el qual s'esmenta expressament el referèndum de l'1 d'octubre, i ho han interpretat com una forma de «pressionar» els mitjans de comunicació privats perquè emetin la publicitat institucional de la Generalitat sobre aquesta qüestió.

En un altre dels punts de la moció, que en aquest cas va ser aprovat per unanimitat, es demana a la Generalitat que «vetlli per la màxima transparència» per facilitar «les dades sobre subvencions, publicitat institucional i subscripcions que reben els mitjans de comunicació».