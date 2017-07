Aznar recorda al Govern que té el «deure» de fer complir la Constitució

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, va parlar per telèfon ahir amb el president de la Generalitat, per comentar amb ell el contingut de la carta en què li ha explicat que la via per a acudir a la Cambra Baixa és presentat una proposició de llei.

Pastor va remetre ahir a la nit per correu urgent la resposta a Puigdemont, que li ha arribat al president català aquest matí, i cap a la una de la tarda tots dos han parlat del seu contingut, segons han explicat fonts de la Cambra Baixa.

Les mateixes fonts van assenyalar que Pastor ha volgut conversar amb el cap del Govern per donar-li compte de la seva resposta. A la carta, Pastor respon a la petició de Puigdemont d'acudir al Congrés recordant-li que el «curs» perquè pugui comparèixer per explicar el referèndum només pot ser mitjançant la presentació d'una proposició de llei a la cambra baixa o bé acudint al Senat.

El passat 16 de juny, Puigdemont va enviar una carta a Pastor a la qual va sol·licitar celebrar un debat al Congrés sobre el referèndum unilateral que vol convocar per a l'1 d'octubre. Però el president català va deixar clar que només s'oferia per a un «debat», de manera que no li semblava «raonable» portar cap proposta concreta per sotmetre-la a votació del ple, tenint en compte el desenllaç d'altres iniciatives catalanes anteriors presentades a les Corts Generals , en al·lusió al pla Ibarretxe.

No obstant això, en la seva carta de resposta enviada ahir, a la qual ha tingut accés Efe, Pastor recorda a Puigdemont que el «curs» per poder celebrar aquesta compareixença al Congrés és «el que ofereixen l'article 87 de la Constitució i l'article 127 del Reglament de la Cambra».

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha replicat avui que la seva compareixença davant la Cambra baixa depèn de la voluntat de la Mesa.