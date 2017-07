Hard Rock és l´única empresa que s´ofereix a fer el BCN World

Hard Rock, del grup Hard Rock Internacional, ha estat l'única empresa que, finalment, ha presentat oferta per construir el Centre Recreatiu Turístic (CRT), abans conegut com a BCN World, a Vila-seca i Salou (Tarragonès) i ha aportat una fiança de 3 milions per poder optar a l'autorització.

Segons van informar el departament d'Economia de la Generalitat, el grup xinès Melco i el grup Peralada, que estava aliat amb el gegant del joc Genting, s'han despenjat del projecte, després de dipositar al juliol de l'any passat una fiança de 2,5 milions d'euros cadascun. Aquest divendres a les 14.00 hores ha finalitzat el termini per presentar les sol·licituds per disposar d'una autorització de casino per al CRT.

La documentació està distribuïda en dos sobres, A i B, i a partir d'avui la taula de valoració analitzarà el primer d'aquests sobres, el que ha d'incloure documentació referent a la identificació i representació de l'empresa, certificats de falta d'antecedents penals, compliment de la normativa en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i de finançament de terrorisme, garanties personals dels accionistes i directius.

També ha d'incloure estructura corporativa de la societat i l'acreditació segons s'està al corrent en el pagament de les obligacions tributàries. La documentació referida a la falta d'antecedents penals i la composició accionarial de les empreses ja es va requerir quan els interessats es van presentar l'any 2014 per ser pre-qualificats, però el Govern català va considerar convenient i necessari tornar-la a demanar per actualitzar-la, coincidint amb el segon procediment d'atorgament d'autoritzacions.

El grup nord-americà s'ha compromès econòmicament amb dues garanties, la primera, per import de 2,5 milions d'euros, que va dipositar al juliol de l'any passat per disposar d'accés als terrenys i, ara, ha aportat una nova fiança de 3 milions per participar en el concurs. El comunicat del departament d'Economia de la Generalitat destaca que el grup empresarial nord-americà s'uneix a d'altres marques internacionals com Ferrari o Cirque du Soleil per apostar pel Camp de Tarragona per «consolidar una oferta única de turisme familiar i d'entreteniment» al sud de Catalunya.