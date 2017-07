El 54% de catalans participaria en el referèndum independentista

Més de la meitat dels catalans -el 54%- estarien disposats a participar en el referèndum per la independència que el Govern de Catalunya vol celebrar el pròxim 1 d'octubre, però només l'11,9% pensa que el procés acabarà amb la separació d'Espanya.

Aquestes dades apareixen en l'enquesta realitzada a final de juny passat per GAD3 i que publica La Vanguardia en la seva edició d'avui diumenge, segons la qual el 42,5% dels electors catalans recolzaria la independència enfront d'un 37,6% que votaria en contra.

A més, assenyala que més del 57% dels consultats aposta per la reinterpretació de la Constitució o per la seva reforma com sortida al conflicte.

El 71% dels entrevistats, segons el sondeig de La Vanguardia, estaria a favor de què a Catalunya es pogués convocar un referèndum per decidir sobre la independència i més de la meitat d'ells -el 58,4%- opina que la convocatòria hauria de consensuar-se amb el Govern central, davant del 37,8% que es mostren partidaris de fer-ho de forma unilateral.

El 28,7% pensen que el procés sobiranista acabarà amb l'anul·lació del referèndum pel Tribunal Constitucional i la convocatòria de noves eleccions catalanes.

Gairebé el mateix percentatge -el 28,5%- creu que els governs central i català acabaran negociant una solució adequada per a tots dos i el 17,4% pensa que es prohibirà la consulta i que se suspendrà l'autonomia catalana.