Arrimadas: «Cada vegada són menys»

? La cap de l'oposició al Parlament, Inés Arrimadas, va afirmar ahir, en relació amb l'acte de suport al referèndum del món local, que els alcaldes que hi han assistit «representen municipis en els quals viu el 43% de la població de Catalunya». Segons Arrimadas, els polítics independentistes «des de fa molts anys que fan aquest tipus d'actes» i va posar de manifest que «cada vegada són menys». En aquest sentit, afegeix que això «és una mostra més que el referèndum de l'1 d'octubre no es podrà fer», recull un comunicat de Cs. Arrimadas va fer aquestes declaracions en una carpa informativa a Badalona. D'altra banda, la portaveu nacional de Cs també es va referir a la negativa del govern espanyol d'abaixar l'IRPF a alguns col·lectius. «No permetrem que els nyaps de gestió o la corrupció impedeixin que es baixin els impostos a la classe mitjana i treballadora», va advertir, tot criticant el rescat de les autopistes o les «amnisties fiscals als amiguets». Arrimadas va assegurar que la seva formació seguirà negociant per aconseguir aquesta reforma fiscal. De la seva banda, la vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular, Andrea Levy, va demanar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que digui clarament als alcaldes del PSC que «no s'hi val fer el joc als independentistes».