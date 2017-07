El Govern inverteix 1,8 milions per millorar la seguretat de la C-17

El Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà durant el proper mes de juliol dues actuacions de seguretat viària a l'autovia C-17 entre el Vallès Oriental i Osona que sumen una inversió d'1,8 milions d'euros. Demà comencen treballs de protecció de talussos entre Granollers i Centelles i, en les pròximes setmanes, es duran a terme diverses accions per millorar les característiques superficials del ferm entre la Garriga i Centelles. Aquestes obres s'han d'efectuar en horari diürn i podran comportar restriccions al trànsit. Les obres que s'inicien dilluns consisteixen en la millora de la protecció i l'estabilitat de diversos talussos en el tram entre Granollers i Centelles, que abasta 33 quilòmetres. En total, s'actuarà en una vintena de talussos i es col·locaran més de 33.000 metres quadrats de malla metàl·lica per protegir la calçada de la possible caiguda de material. Els treballs tenen un pressupost de 760.000 euros i tindran una durada de tres mesos.

Aquests treballs, que s'han d'efectuar en horari diürn, podran comportar restriccions al trànsit de dilluns a dijous laborables, entre les dos quarts de deu del matí i les sis de la tarda, i els divendres, fins a les tres. En general, s'ocuparà com a màxim un carril per sentit de circulació. En alguns moments de l'obra, pot ser necessari tallar totalment la carretera, durant períodes màxims de quinze minuts. L'obra s'ha planificat tenint en compte altres actuacions.