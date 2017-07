Mor el tècnic d'una grua que assistia un altre cotxe en un accident amb un camió implicat a l'A-2 a Alcarràs

Cedida per Enric Pinyol

El tècnic d'una grua que assistia un cotxe a l'A-2 a Alcarràs (Segrià) ha mort aquest diumenge a la tarda en un accident amb un camió implicat. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha passat quan faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda al punt quilomètric 450 en sentit Lleida, on el vehicle de gran tonatge ha sortit de la via i posteriorment ha bolcat.

La víctima mortal és F.A.L.R., un home de 48 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Fraga. A més, també han resultat ferits de poca gravetat el conductor del camió, de 57 anys, i un dels ocupants del cotxe, de 22 anys. Ambdós han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova en ambulància.

Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat perquè el camió accidentat, que transportava sucre líquid, ha bolcat i ha vessat part del gasoil a la calçada. També s'hi ha desplaçat tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i set patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat.

Arran de l'accident s'ha tallat un carril de l'A-2 en sentit Lleida.