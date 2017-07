El 54% dels catalans anirien a votar l'1 d'octubre, segons 'La Vanguardia'

Més del 54% dels catalans estan disposats a participar en el referèndum unilateral que el Govern de la Generalitat vol celebrar l'1 d'octubre, tal com va publicar La Vanguardia. En aquesta votació, el 42,5% dels electors donaria suport a la independència, mentre que el 37,6% hi votaria en contra.

De tots els enquestats, el 57% va afirmar que caldria fer una reinterpretació de la Constitució o per reformar-la com a sortida del conflicte. També la majoria, un 62%, opina que el govern espanyol hauria de permetre la celebració del referèndum, en comptes de recórrer als tribunals (un 16,6% ho troba correcte) o de suspendre l'autonomia (acceptat per un 10,8%).

Pel que fa a la resolució del procés, gairebé un 60% dels consultats preveu que: o desembocarà en unes noves eleccions (28,7%), o que donarà pas a una negociació entre governs (28,5%). Només un 17,4% preveu la possibilitat que Madrid suspengui l'autonomia, i menys d'un 12% creu que el desenllaç final del procés serà la independència de Catalunya. El sondeig també ha mostrat que només el 47,6% dels enquestats creuen que la Generalitat arribarà a dur a terme el referèndum i un 26,3% opina que no es podrà celebrar i serà substituït per una mobilització.

L'enquesta va estar realitzada per l'empresa GAD3 entre els dies 23 i 29 de juny.