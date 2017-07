Els agressors d'un sensesostre en un caixer de Barcelona s'enfronten a dos anys de presó

La Fiscalia de Barcelona ha demanat dos anys de presó per a dos homes acusats d'agredir un sensesostre en un caixer de CaixaBank de la capital catalana l'octubre del 2016. En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia els imposa aquesta pena per cada un per un delicte contra la integritat moral i també els prohibeix acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima. Així mateix, el ministeri públic acusa els agressors d'un delicte lleu de lesions, per la qual cosa se'ls imposa tres mesos de multa amb una quota diària de 18 euros, i a més en concepte de responsabilitat civil hauran d'indemnitzar la víctima amb 3.000 euros per danys morals i 500 euros per les lesions causades.

Els fets es van produir cap a les sis de la matinada del passat 9 d'octubre del 2016 quan els dos agressors van acudir a una entitat de CaixaBank situada al número 225 del carrer Viladomat.

L'entrada del caixer estava tancada i van copejar insistentment la porta fins que van aconseguir que l'indigent els obrís, moment en què un dels acusats li va propinar primer un cop de puny a l'ull esquerre i després dos altres cops de puny a la cara. Segons el fiscal, l'altre acusat "participant del mateix ànim vexatori, reia i assentia tot el que estava esdevenint, no fent ni el menor gest per impedir-ho" i quan van marxar del lloc aquest va dir: "en un moment s'acaba tot".

Com a conseqüència de l'agressió, l'indigent va patir un hematoma periorbitari esquerre i una contusió cranial, una ferida que no va caldre tractament mèdic o quirúrgic i que amb deu dies es va poder curar sense deixar-li seqüeles.

La Fiscalia assenyala que la víctima viu al carrer des de fa quatre anys i la seva situació personal és d'una gran vulnerabilitat no només per no tenir llar, treball i suport familiar sinó també per haver patit malalties "que li suposen importants limitacions ja que manca de visió en l'ull dret i conserva només el 40% de la visió de l'ull esquerre, precisament l'ull en el qual va rebre els cops" i també té dificultats per a la parla a causa d'un càncer de llengua.