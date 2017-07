Els dubtes del conseller Baiget: Potser acabarem fent un altre 9-N

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, adverteix que el referèndum de l'1 d'octubre es pot semblar al del 9-N. "Hi aniran tant en contra que potser haurem de fer alguna cosa diferent i alguna cosa diferent es pot assemblar a un 9-N. Per això, quan bandegem el 9-N, quan diem que ara no farem un 9-N, a mi aquestes declaracions no m'agraden, ens tanquen portes...", afirma el conseller en una entrevista a 'El Punt Avui'. El conseller creu que l'únic que ho evitaria seria que "en comptes de dos milions vagin a votar quatre milions de persones". Baiget, però, també pronostica que "l'Estat té tanta força que no podem fer el referèndum." En aquest sentit, creu que la llei per celebrar-lo s'aprovarà però "en el minut 1 vindrà la suspensió".

De cara la referèndum, Baiget fa una crida a la "mobilització massiva de la gent", en el què diu que és l'únic "actiu", tot i que també creu que "pensar que farem un grau de mobilitzacions majoritàries i permanents és no conèixer el país". Es refereix, per exemple, a la CUP i quan parla de fer una vaga general. "Una vaga general aquest país no l'aguantaria pensar que sí és no conèixer el país", sentencia.

D'altra banda, el conseller d'Empresa i Coneixement explica que no forma part del nucli dur de les decisions que adopta el Govern i "això genera el que genera". "Els qui no estem en el nucli dur de les decisions haurem de prendre'n alguna amb molt poc temps sobre coses que no haurem pogut madurar", avisa Baiget, que també reconeix que signar els requeriments del TC li produeix "respecte" pel patiment que pot estar causant a la seva família. "Anar a la presó? Jo podria aguantar haver d'anar a la presó, però no si van contra el patrimoni; pensem en la família.. les nostres decisions poden afectar les nostres famílies...", afegeix.

El conseller sosté que "els polítics espanyols reaccions pel seu públic i nosaltres no som els seu públic. "Ve Rajoy a Catalunya, promet inversions, que ja sabem que no farà, però l'endemà tots els barons del PP i del PSOE aixequen el dit que també en volen. El PP, en canvi, pacta 1.400 milions amb el PNB a canvi que s'aprovin els pressupostos i ningú diu res. És contra Catalunya que van", lamenta.