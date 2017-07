L'economia catalana és inviable fora de l'euro, diu la Cambra de Barcelona

El president de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, va defensar ahir que la seva entitat considera que una Catalunya independent pot ser viable econòmicament, sempre que es mantingui dins de la Unió Europea. També va defensar que els governs de Catalunya i Espanya haurien de tenir més flexibilitat per començar a negociar i dialogar per poder solucionar el problema polític actual.

Des de la Cambra de Comerç creuen que Catalunya té un futur econòmic de «primera línia» amb unes exportacions que creixen cada dia, un sector turístic extraordinari i unes grans possibilitats per competir en un món postcrisi.

Tot i així, el seu president va voler remarcar que la independència de Catalunya no ha de representar la seva separació d'Europa ni per un moment, ja que podria tenir unes males repercussions econòmiques per al país. És per això que des de la mateixa entitat mai s'ha considerat la possibilitat que Catalunya surti de la Unió Europea, encara que sigui de manera temporal.

Valls va fer aquestes declaracions a l'entrevista del diumenge del 3/24. En aquesta, el president de la Cambra de Comerç també va afirmar que la societat catalana està molt dividida sobre la independència de Catalunya, ja que tant el Govern com la Generalitat ha adoptat una posició de «d'aquí no ens movem». Segons Miquel Valls, la situació pot «portar a situacions límit i no se sap quin pot ser el resultat».

Pel que fa a l'acte de suport dels alcaldes al referèndum que hi va haver el dissabte, Valls va voler remarcar que representaven el 43% de la població, però que hi havia «un 57% de la societat que no estava representada per aquests alcaldes». En aquest sentit, el president va trobar molt positiva la decisió d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, de no participar-hi: «no té una majoria clara a l'ajuntament i la ciutat també està molt dividida».

El president de la Cambra de Comerç va dir que en cas que s'arribi a fer el referèndum independentista, la problemàtica serà la mateixa que quan es va fer el 9-N, que segons el govern espanyol serà il·legal. En aquest sentit, va voler recordar que la posició de l'entitat sobre aquest tema seguirà igual: cal fer unes eleccions amb l'acord del Govern de Madrid, dins de la Constitució i de la legalitat europea.

«Hem estat sempre partidaris del diàleg. Entenem que el diàleg és molt difícil per a les dues parts, però és l'única solució que té possibilitats de treure resultats positius d'aquesta situació política tan complexa a què hem arribat.», va afirmar.



L'economia de 2017

Durant l'entrevista, Miquel Valls també va anunciar que aquest 2017 es pot tenir una sorpresa positiva sobre creixement econòmic. Malgrat això, va voler criticar el moviment «antiturista» que hi ha a Barcelona que, des del sector empresarial, estan intentant contrarestar, ja que el turisme representa el 14% del PIB de la ciutat.

En aquest sentit, Miquel Valls va dir: «Si no s'hagués fet el pla d'hotels, segurament no tindríem ara tants apartaments turístics».

D'aquesta manera, el president de la Cambra de Comerç va voler defensar que els pisos turístics són molt difícils d'observar: «Si no s'hagués fet el pla d'hotels, ara no tindríem tants apartaments turístics. Amb la dificultat que els hotels són controlables immediatament i, en canvi, els apartaments turístics són molt més difícils de controlar».