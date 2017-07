Puigdemont: un país digne ha de tenir presons dignes

El president Carles Puigdemont afirma que «un país que es consideri digne ho ha de ser també amb les seves presons i amb els seus presos»; és l'argument que va exposar ahir en la inauguració, a Barcelona, de l'exposició La Model ens parla. 113 anys. 13 històries que explica com van ser els 113 anys de vida de la presó a través de les històries de 13 persones que van estar preses o vinculades a la Model.

A l'acte també hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el vicepresident, Oriol Junqueres, i els consellers Carles Mundó i Meritxell Serret. Puigdemont va voler recordar que des que la Generalitat va assumir les competències penitenciàries, 7 de cada 10 interns no han reincidit, l'autèntic propòsit de la política penitenciària. És per aquesta raó que el president va dir que Catalunya s'hauria de prendre com a exemple.

Ada Colau va començar la seva intervenció llegint una carta d'un mestre republicà afusellat i va voler remarcar que l'exposició representa: «Un acte de reparació i de dignitat. Un acte de justícia, no de venjança». També va voler remarcar que el Parlament hagi aprovat una llei per anul·lar els judicis franquistes.

A la inauguració, les autoritats també van visitar la recreació de les cel·les on van estar presos Salvador Puig Antich i Lluís Companys. L'acte es va acabar amb la interpretació de L'estaca i Els Segadors. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de novembre. Fins llavors la Model estarà oberta al públic.