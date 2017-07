Rabell, sobre la destitució de Baiget: "Amb dubtes en queden uns quants més"

El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha reaccionat de seguida a la destitució del ja exconseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per part del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aquest dilluns a la tarda. En un missatge a Twitter, Rabell ha dit: "Amb dubtes en queden uns quants més... Els cessaments disciplinaris potser mantinguin l'"ordre" (per un temps). Però no canviaran la realitat". El tuit arriba poc després que Puigdemont hagi destituït Baiget, aquest dilluns a la tarda, per les polèmiques declaracions en una entrevista a 'El Punt Avui', on l'exconseller no descartava, tenint en compte la reacció de l'Estat, que es pogués repetir un 9-N per tal que els ciutadans puguin votar "a través de qualsevol altre instrument que permeti mesurar la realitat".

El propi Rabell havia publicat aquest migdia una altra piulada, després que la CUP demanés el cessament de Baiget: "Si han de demanar la dimissió dels consellers que no volen arriscar el seu patrimoni personal, no queda Govern. Inclosos els d'ERC, em temo". El cap del Govern ha signat aquesta mateixa tarda el nomenament de Santi Vila com a substitut de Baiget. El relleu entrarà en vigor demà quan sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Santi Vila mantindrà temporalment el càrrec de conseller de Cultura fins que es nomeni un nou titular d'aquest altre Departament.