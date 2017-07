Zoido sobre el desafiament de Catalunya: «Gratis no surt res»

El ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, va mostrar-se confiat en què la Generalitat de Catalunya «entri en raó» i «trenqui d´una vegada la dinàmica» de la seva «obsessió» amb el desafiament sobiranista i va deixar clar que davant un possible incompliment de la llei per part de l´executiu català «gratis no surt res».

«Sense cap mena de dubte qui infringeixi la llei tindrà les mesusres lògiques», va subratllar el titular d´Interior en una entrevista amb Efe, on va preferir no avançar «cap dels passos» que es donarien si els secessionistes continuen endavant amb els seus plans. Tot i això, va emfatitzar que «si la llei s´incompleix, la llei, al mateix temps, s´aplicarà perquè s´ha de complir i hi ha unes sancions previstes per als qui no ho facin».

De moment, el ministre d´Interiror no veu raons per incrementar els efectius de les forces de seguretat, si bé va recordar que, com que el procés sobiranista està immers en diverses causes judicials, és normal que els jutges facin requeriments als agents, com per exemple els interrogatoris que està duent a terme la Guàrdia Civil als funcionaris catalans sobre els preparatius de la consulta programada per l´1 d´octubre.

Respecte els plans de la Generalitat de Catalunya, Zoido va lamentar que cada vegada els independentistes «segueixin avançant més» perquè, tal com va afirmar, «els moviments no tenen sentit».

En la mateixa línia, va subratllar que «estan obsessionats amb la declaració unilateral d´independència, amb aquest referèndum il·legal». Va destacar que espera que «el seny i el sentit comú s´imposin i predominin els interessos de la societat catalana en general per sobre dels particulars». Al mateix temps es preguntava «fins on portaran a la societat catalana mentre no afronten els problemes dels seus ciutadans».

Zoido va retreure l´«excessiu» temps que s'està dedicant des del govern de la Generalitat al «què fan, com ho fan i com són capaços d´afrontar la seva decisió», una postura que va titllar d´«absurda», perquè saben que «no ho poden fer».

Va assegurar que quan «no tens el suport, ni nacional ni internacional, no pots anar contra la Constitució i la sobirania nacional i un tribunal Constitucional que ja t´ha dit que és il·legal. A on vols portar la societat catalana?» va emfatitzar Zoido convençut, no obstant això, que «fins a l´últim moment cal reflexionar perquè entrin en raó i perquè trenquin la dinàmica en la qual han entrat».



Junta de Seguretat

Interior no vol que aquest clima afecti a la seguretat i finalment el ministeri va arribar a una entesa amb la Generalitat per celebrar el proper 10 de juliol la Junta de Seguretat de Catalunya, que no se celebrava des de fa vuit anys.

«És veritablement positiu que se celebrarà, però més positiu és encara que s´ha aconseguit tancar un ordre del dia per resoldre poroblemes concrets», va assegurar el ministre, que posava èmfasi en què no cal barrejar aquests assumptes amb el procés sobiranista, tot i que des de Catalunya s´hagin anunciat 500 noves places de Mossos d´Esquadra, malgrat que depèn del Ministeri d´Hisenda.