Barcelona efectuarà 98 obres a la ciutat que limitaran els accessos

La tinenta d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, va presentar ahir les obres que realitzarà l'Ajuntament de Barcelona durant els mesos d'estiu, d'entre els quals destaquen les obres de cobertura de la Ronda de Dalt a l'altura de Vall d'Hebron, que s'iniciaran el 23 deJuliol i s'allargaran fins a mitjans de Setembre, i que comportarà una reducció de carrils entre les sortides 5 i 6 en els dos sentits. També destaquen diverses pavimentacions a diversos trams de les rondes de Dalt i la Litoral així com la Meridiana i la Gran Via.

Davant totes les limitacions d'accés que comportaran totes aquestes actuacions, Sanz va demanar «paciència i disculpes per endavant per les molèsties i afectacions» tant als barcelonins com als visitants.

En total, l'Ajuntament de Barcelona ha planificat 49 obres de temporada (15 més que l'estiu passat) i 49 pavimentacions (30 més que l'estiu passat).