La destitució de Baiget divideix el PDeCAT

La decisió del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de cessar el ja exconseller d'Economia i Coneixement Jordi Baiget per les seves declaracions polèmiques sobre el referèndum han aixecat força polseguera al si del Partit Demòcrata (PDeCAT). La destitució de Baiget ha dividit la formació entre els qui la veuen "precipitada" i els qui la "comparteixen". Diverses fonts parlamentàries del PDeCAT (dins del grup de JxSí) han explicat a l'ACN que la formació ha de superar la "crisi" el més aviat possible, i han demanat que que el cessament de l'exconseller no generi problemes interns al si del partit.

Les fonts consultades han constatat que part del sector més proper al president del partit i excap del Govern, Artur Mas, és "crític" amb la decisió de Puigdemont, tot i que el cessament de Baiget també té el suport de diversos diputats i alcaldes. Així doncs, algunes veus del partit consideren que la destitució està "fora de lloc" i que és "desproporcionada", i han lamentat la "incoherència" amb la línia marcada per la direcció. I és que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha defensat Baiget en la roda de premsa posterior al Comitè Nacional del partit, celebrada aquest mateix migdia.

Les declaracions de Baiget, un "error"



Altres fonts parlamentàries i del territori opinen que les paraules de Baiget -que en una entrevista a 'El Punt Avui' ha obert la porta a repetir un 9-N per tal que els ciutadans puguin votar, tenint en compte la reacció de l'Estat- són un "error", i que l'exconseller "s'ha equivocat molt". Des d'aquest sector han afegit que la destitució "no és precipitada" tot i que entenen que hi hagi gent al PDeCAT que no la comparteixin.

És el cas de l'exlíder del partit al Congrés, Francesc Homs, que en tres missatges a Twitter ha explicat que no comparteix el cessament de Baiget, i ha assenyalat que "si per declaracions més o menys afortunades se'l fa fora, n'hi ha que sobren des de fa temps". "Com és que de moment només som els del PDeCAT que ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els ous", ha conclòs l'exportaveu del Govern.

"Pressions" des del bloc independentista



De fet, algunes fonts han apuntat que hi ha hagut "molta pressió" per part de la CUP, ERC i també l'ANC per tal que Puigdemont destituís Baiget. En aquest sentit, diverses veus han assenyalat que, tot i que creure que les declaracions de l'exconseller d'Empresa i Coneixement són "desafortunades", els "cops d'autoritat tan sorollosos mostren una certa debilitat davant de la pressió del món independentista", en referència al cessament de Baiget. Per tot això, des de les files parlamentàries del PDeCAT han sentenciat que "cal sumar" per superar la crisi, i evitar així que la polèmica i la destitució generin problemes interns al partit.

Cal recordar que Pascal també ha constatat, en la roda de premsa d'aquest migdia, que el PDeCAT estava "tranquil" pel compromís "clar, inequívoc i sense fissures" de Baiget amb el referèndum, i ha assegurat que s'arribaria a l'1-O amb ell al Govern. "Confiança plena" i "no fallarà", ha sentenciat.