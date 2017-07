Detenen dotze menors d'un centre d'acollida per una agressió a tres joves

Els Mossos d'Esquadra van detenir dotze menors del centre obert de protecció de menors l'Estrep, de Sant Salvador de Guardiola (Bages) per agredir a tres joves d'entre 27 i 29 anys davant del cinema Kursaal de Manresa. Els fets van tenir lloc el passat 25 de Juny a les vuit del vespre, quan per motius que encara s'estan investigant, els dotze menors van començar a picar i a colpejar amb violència els tres joves al mateix carrer tot i la presència de gent a la zona. Els tres agredits van ser traslladats a un hospital pròxim, dos d'ells amb lesions de caràcter lleu però l'altre jove, inconscient, va haver de ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per un traumatisme cranioencefàlic i diverses contusions al cos. Els detinguts van passar a disposició de la Fiscalia de Menors, que va acordar que dos d'ells ingressessin en un centre de reforma. Els deu restants va ser posat en llibertat amb càrrecs.