El Govern cessa el conseller Baiget per dubtar sobre el referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va cessar de forma fulminant el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, després que aquest expressés en públic els seus dubtes sobre la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, i ha nomenat en el seu lloc l'actual titular de Cultura, Santi Vila.

La destitució de Baiget es produeix després que la CUP hagi demanat que fos apartat del Govern per entendre que «aquell conseller que pensi que l'1 d'octubre serà un 9-N i tingui pors patrimonials hauria d'apartar-se'n, sense més excuses ni dilacions».

Puigdemont no ha trigat ni 24 hores a destituir Baiget, que va ser un dels homes més pròxims a Artur Mas en l'anterior mandat, ja que va ser el seu secretari de Govern.

Baiget havia afirmat ahir en una entrevista al diari El Punt Avui que «l'Estat té tanta força que, probablement», no podran fer el referèndum, sinó «alguna cosa diferent que es pot assemblar al 9-N», i va admetre témer pel seu patrimoni familiar davant possibles accions judicials.

Unes afirmacions que va ratificar posteriorment en declaracions als mitjans, quan va asseverar que si bé està «fermament compromès» amb el fet que el Govern i el Parlament aprovaran la legislació necessària perquè els catalans puguin votar l'1-O, «no podem tancar-nos a d'altres alternatives» perquè els catalans puguin pronunciar-se en el cas que l'Estat veti aquest referèndum.

«No podem tancar cap opció perquè el poble de Catalunya reaccioni en el cas que l'Estat espanyol vulgui impedir que se celebri l'1 d'octubre, i el 9-N va ser un primer acte d'autodeterminació de la ciutadania d'aquest país», va assegurar. El relleu de Baiget entrarà en vigor avui quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), segons va informar la Generalitat, que va assenyalar que Santi Vila mantindrà, temporalment, el càrrec de conseller de Cultura fins que es nomeni un nou titular d'aquesta cartera. El nou conseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila (Granollers,1973), és llicenciat en Lletres, especialitat d'Història, per la Universitat de Girona (UdG). Va ser alcalde de Figueres fins que Artur Mas es va cridar per ocupar un lloc a l'executiu com a responsable de Territori. Amb l'arribada de Carles Puigdemont a la presidència, Vila va canviar de cartera i va passar a Cultura.