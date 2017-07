El Govern està iniciant un "procés de compra directa" de les urnes

l Govern està iniciant un "procés de compra directa" de les urnes per al referèndum de l'1 d'octubre. Així ho ha anunciat l'executiu català a través de la pàgina web 'garanties.cat' que explica els detalls de la convocatòria. Després de declarar desert el procés d'homologació d'empreses per a la compra d'urnes per "qüestions tècniques", el Govern ha iniciat els tràmits per comprar de manera directa les 8.000 urnes necessàries. L'executiu garanteix que les urnes i tot el necessari per votar estarà a punt l'1 d'octubre.