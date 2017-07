Homs rebutja la destitució de Baiget i diu que n'hi ha d'altres que sobren fa temps

La destitució de Jordi Baiget com a conseller d'Empresa pels dubtes expressats sobre la celebració del referèndum ha generat malestar en alguns sectors del PDeCAT. La pròpia coordinadora de la formació, Marta Pascal, havia tancat files amb el ja exconseller explicant que tenien "tota la confiança" en ell i assegurant que "el Govern, amb Baiget formant-ne part, arribarien fins al final" amb el referèndum. Hores més tard, Puigdemont la desautoritzava i el cessava.



Una decisió que ha generat un profund malestar en alguns sectors del PDeCAT, tot i que part de la formació dóna ple suport a Puigdemont. Entre els més enfadats, hi ha l'exconseller de la presidència Francesc Homs, que en una sèrie de tuits ha assegurat que "no comparteixo que es cessi Baiget", perquè "és lleial i compromès". Homs ha comentat que "si per declaracions més o menys afortunades se´l fa fora, n´hi ha que sobren des de fa temps". Afegia que "políticament decisions així ni sumen ni fan gran el projecte, tot just el contrari". Homs tancava el seu fil a Twitter preguntant-se: "Com és que de moment només som els del PDeCAT que ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els ous".





No comparteixo q es cesi @jordibaiget És lleial i compromès. I si x declas +- afortunades se'l fa fora, n'hi ha que sobren de fa temps 1/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de juliol de 2017

A més, políticament decisions així ni sumen ni fan gran el projecte, tot just el contrari 2/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de juliol de 2017

Finalment: com és que d moment només som els del PDeCAT q ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els ??3/3 — Francesc Homs (@franceschoms) 3 de juliol de 2017

Els que ens la vam jugar el #9N volíem que tothom pugués opinar. També @jordibaiget. A favor de sumar, mai de restar — Joana Ortega (@joanaortega) 3 de juliol de 2017

Les declaracions de Baiget, un "error"

"Pressions" des del bloc independentista

La també exconsellera Joana Ortega, que com Homs ha estat condemnada pel 9-N, també carregava contra Puigdemont: "Els que ens la vam jugar el #9N volíem que tothom pugués opinar. També @jordibaiget. A favor de sumar, mai de restar", assegurava a Twitter.Fonts del PDeCAT han constatat que part del sector més proper al president del partit i excap del Govern, Artur Mas, és "crític" amb la decisió de Puigdemont, tot i que el cessament de Baiget també té el suport de diversos diputats i alcaldes. Així doncs, algunes veus del partit consideren que la destitució està "fora de lloc" i que és "desproporcionada", i han lamentat la "incoherència" amb la línia marcada per la direcció. I és que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha defensat Baiget en la roda de premsa posterior al Comitè Nacional del partit, celebrada aquest mateix migdia.Altres fonts parlamentàries i del territori opinen que les paraules de Baiget -que en una entrevista a 'El Punt Avui' ha obert la porta a repetir un 9-N per tal que els ciutadans puguin votar, tenint en compte la reacció de l'Estat- són un "error", i que l'exconseller "s'ha equivocat molt". Des d'aquest sector han afegit que la destitució "no és precipitada" tot i que entenen que hi hagi gent al PDeCAT que no la comparteixin.És el cas de l'exlíder del partit al Congrés, Francesc Homs, que en tres missatges a Twitter ha explicat que no comparteix el cessament de Baiget, i ha assenyalat que "si per declaracions més o menys afortunades se'l fa fora, n'hi ha que sobren des de fa temps". "Com és que de moment només som els del PDeCAT que ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fora alguns de Catalunya? Fins els ous", ha conclòs l'exportaveu del Govern.De fet, algunes fonts han apuntat que hi ha hagut "molta pressió" per part de la CUP, ERC i també l'ANC per tal que Puigdemont destituís Baiget. En aquest sentit, diverses veus han assenyalat que, tot i que creure que les declaracions de l'exconseller d'Empresa i Coneixement són "desafortunades", els "cops d'autoritat tan sorollosos mostren una certa debilitat davant de la pressió del món independentista", en referència al cessament de Baiget. Per tot això, des de les files parlamentàries del PDeCAT han sentenciat que "cal sumar" per superar la crisi, i evitar així que la polèmica i la destitució generin problemes interns al partit.Cal recordar que Pascal també ha constatat, en la roda de premsa d'aquest migdia, que el PDeCAT estava "tranquil" pel compromís "clar, inequívoc i sense fissures" de Baiget amb el referèndum, i ha assegurat que s'arribaria a l'1-O amb ell al Govern. "Confiança plena" i "no fallarà", ha sentenciat.