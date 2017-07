L'Estat envia cartes a càrrecs municipals catalans perquè compleixin la llei l'1-O

El Govern central ha enviat una carta a secretaris i interventors dels ajuntaments catalans per recordar-los la seva obligació de complir la legalitat constitucional i estatutària, així com els pronunciaments del Tribunal Constitucional, i recaptar la seva col·laboració davant l'anunci del Govern de la celebració d'un referèndum, segons la missiva recollida per Europa Press.

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha enviat més de 1.500 cartes a funcionaris dels 947 ajuntaments catalans, les quatre diputacions i els 42 consells comarcals, segons publica aquest dimarts 'El Periódico de Catalunya'.

Segons la carta, que recorda els pronunciaments del TC sobre el referèndum, assenyala als funcionaris que el més adequat respecte a aquests mandats incideix directament en les seves funcions en matèria de fe pública, emissió d'informes jurídics i assessorament legal preceptiu.

Els avisa que, en la mesura en què "la Generalitat vol descarregar als ajuntaments gran part de la seva responsabilitat en l'organització d'aquest referèndum", tenen l'obligació del respecte a la legalitat constitucional i estatutària i als pronunciaments del TC.

A més, en procura la col·laboració en el compliment de la llei i els brinda "tota la col·laboració i suport" davant d'eventuals dubtes o incerteses que puguin sorgir en l'acompliment de les seves tasques, per impedir qualsevol contravenció dels pronunciaments i mandats del TC.

La carta detalla actuacions com la formació del cens; exposició de les llistes de consulta; la determinació del nombre i límit de les seccions, locals i meses electorals; la formació de les meses; la dotació dels mitjans a les Meses de Zona; la reserva de locals per a actes de campanya; la designació de locals electorals, i l'emmagatzematge i repartiment de material electoral, entre d'altres.