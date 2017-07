La Llei del Referèndum es basa en resolucions de l'ONU i de la Haia

Els grups de Junts pel Sí i la CUP van elaborar una «Llei del referèndum d'autodeterminació» que invoca acords de l'Assemblea General de l'ONU reconeixent «el dret dels pobles a l'autodeterminació» ratificats per Espanya, així com dictàmens del Tribunal de la Haia per convocar el referèndum de l'1-O.

Aquests arguments figuren en «l'exposició de motius» de l'esborrany de la llei, al qual van tenir accés ahir diversos mitjans, al costat dels tres primers articles de la mateixa.

En el preàmbul de la llei s'al·lega que els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics Socials i Culturals, aprovats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 1966 van ser ratificats i estan en vigor a Espanya des de la seva publicació en el BOE el 1977, i que en ells es reconeix «el dret dels pobles a l'autodeterminació com el primer dels drets humans».

També recorda que la pròpia Constitució espanyola determina en el seu article 96 que els tractats internacionals ratificats per Espanya «formen part del seu ordenament intern».

Apel·la també a dictàmens recents del Tribunal internacional de justícia de la Haia en els quals es diu que el dret a decidir dels pobles ha evolucionat al llarg del segle XX, després de la fi de l'era de l'imperialisme, i que l'única limitació al seu exercici és el recurs il·lícit a la força o altres violacions greus del dret internacional.

L'exposició de motius afegeix que l'elaboració d'aquesta llei respon a un «acte de sobirania» que és «l'opció necessària per poder exercir el dret dels catalans a decidir el futur polític de Catalunya, especialment després de la ruptura del pacte constitucional espanyol del 1978 que representa l'anul·lació parcial i la completa desnaturalització de l'Estatut de Catalunya de l'any 2006».

L'article 1 de la llei regula la celebració del referèndum, les seves conseqüències en funció de quin sigui el resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya, organisme que actuarà com a Junta Electoral, nomenada pel Parlament, i que estarà formada per juristes.

L'article 2 afirma que el poble de Catalunya és un «subjecte polític sobirà» i com a tal «exerceix el dret a decidir lliurement i democràtica la seva condició política».

De la seva banda, l'article 3 destaca que aquesta llei preval jeràrquicament sobre totes aquelles normes que puguin entrar en conflicte amb ella, i que també empara «totes aquelles autoritats, persones i empreses que participin directament o indirectament» en la preparació i celebració del referèndum.

D'aquesta manera, els partits sobiranistes tenen previst aprovar dues lleis al Parlament, la del referèndum i la de transitorietat jurídica, que regularia l'escenari polític a Catalunya en cas de guanyar el «sí» a la independència. Si guanyés el «no», la previsió és convocar eleccions autonòmiques de forma immediata.



De «nazi» a «bolivarià»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar en una extensa entrevista al diari italià La Repubblica que «no acceptaria» la suspensió del seu càrrec per l'organització del referèndum. «Seria un acte polític, no podria acceptar-ho», diu.

Puigdemont defensa que Madrid «no pot aturar» la votació de l'1-O i remarca que el procés és «pacífic». El cap de l'executiu català va afegir ahir que Espanya és «un país difícil d'entendre» perquè «te'n vas a dormir nazi i et despertes bolivarià».

El president va escriure aquest missatge a Twitter en al·lusió a la informació que publicava del diari El País sobre una hipotètica «assemblea constituent» catalana en el marc del procés sobiranista català, amb el títol: «Un fòrum de model bolivarià faria la Constitució catalana».