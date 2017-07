Puigdemont crida a no «desertar» i garanteix el «vot decisiu» de l'1 d'octubre

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cridat avui a la participació i a no "desertar" del referèndum, perquè això suposaria pagar un preu "més alt" en el futur, i ha garantit que el Govern farà possible el "vot decisiu" de l'1 d'octubre.

Puigdemont ha intervingut a l'acte de presentació de les garanties de l'eventual referèndum de l'1 d'octubre des de l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya, envoltat de la resta del Govern, diputats de JxSí, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i unes urnes de metacrilat.

El president català ha incidit en el fet que els dos aspectes "claus" per a l'1-O són la participació i el resultat, que "cap poder, llei o institució poden frenar".

Malgrat admetre que és "legítim que els riscos puguin infondre respecte", ha cridat a participar en l'1-O sense "desertar de la democràcia", ja que "rendir-nos o resignar-nos portarà a pagar un preu més alt en les generacions futures", ha dit, després del cessament del ja exconseller Jordi Baiget.

Puigdemont ha subratllat que el Govern es compromet "a fer possible aquest vot decisiu" i ha confiat en el fet que l'1 d'octubre Catalunya donarà "un exemple al món".

Ha subratllat també que l'1 d'octubre "no hi haurà cap xoc de trens", sinó que "un tren de l'statu quo quedarà en via morta i l'altre continuarà la marxa", ja que fins i tot si guanyés el no a la independència "res tornarà a ser el mateix", segons el seu parer.

De la seva banda, el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha recalcat que el referèndum "tindrà com sempre" col·legis, meses, urnes i paperetes, encara que "amb algunes garanties afegides" i una diferència substancial, "i és que se celebrarà amb l'oposició oberta i descarnada de l'Estat, que no té miraments per usar els seus instruments legals, i també els vinculats a la seva guerra bruta i les clavegueres".

Segons Junqueras, la resposta ha de ser "oferir més garanties democràtiques perquè els ciutadans puguin decidir" a fi de celebrar "un referèndum que sigui un exemple de radicalitat democràtica, fonamentat en la legitimitat que es deriva del fet que més d'un 80 % dels ciutadans de Catalunya volen votar, i un 90 % de municipis estan compromesos amb el referèndum".

"El futur d'aquest país -ha destacat Junqueras- estarà molt millor en mans dels ciutadans de Catalunya que en les d'un Estat que no vol que votem, un Estat que no li importa allò que els catalans pensen i decideixen".

L'acte, realitzat amb el lema de "Garanties per a la democràcia: Per un referèndum legal, efectiu i vinculant", ha estat presentat pel diputat de JxSí i cantant Lluís Llach, qui ha començat per recordar que la declaració d'independència dels Estats Units va ser precisament proclamada un 4 de juliol.

Llach, que ha agraït a la CUP que hagi contribuït a fer possible la majoria independentista al Parlament "des de la diferència, transversalitat i contradiccions legítimes", ha posat després amb la resta de diputats del seu grup i el Govern al costat d'unes urnes de metacrilat que constituïen l'element clau de l'escenografia de l'acte.

El president i la portaveu del grup de JxSí, Jordi Turull i Marta Rovira, respectivament, han resumit el contingut de la Llei del Referèndum d'Autodeterminació donada a conèixer aquest migdia, i també han anunciat la posada en funcionament d'una web específica, garanties.cat, destinada a aclarir dubtes sobre la consulta.

Entre el públic assistent que ha omplert el TNC destacaven els diputats de la CUP, l'expresident català Artur Mas, l'expresident del Parlament Joan Rigol i els líders de l'Òmnium, ANC i AMI, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Neus Lloveras, respectivament.