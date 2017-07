Santi Vila: «Tenir por i dubtes és legítim. El que no és legítim és deixar-te guanyar per la por»

El conseller de Cultura i d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha afirmat aquest dimarts hores abans d'assumir el càrrec del conseller destituït Jordi Baiget que tenir por i dubtes "és legítim" però que no ho és "deixar-te guanyar per la por". Així ho ha dit en una entrevista a RAC1, en què també ha assenyalat que "el que estem fent és insòlit, extraordinari i molt difícil" i ha garantit que tots els consellers del PDeCAT i ERC estan "conjurats" per actuar amb "tot el rigor possible i ajudar el president en encertar en totes les decisions". En una altra entrevista a Catalunya Ràdio, Vila ha deixat clar que no tem pel seu patrimoni, tal com també va dir l'exconseller Baiget, i que només abandonaria el Govern per "raons ideològiques" i ha assegurat que seguirà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el seguirà "fins al final".

Vila ha reiterat que "només podem estar a les ordres del president i atendre les responsabilitats que se'ns encomani tan bé com puguem" i que només li correspon a Puigdemont fer o retirar la confiança als membres de l'Executiu. El conseller també ha deixat clar que "convé molt que estigui envoltat de les persones que li volem bé a ell i als ciutadans de Catalunya".

D'altra banda, Vila també ha afirmat que compartia la "inquietud" de Baiget de no formar part del nucli dur de les decisions del Govern sobre el referèndum. "Comprenia moltíssim la inquietud del conseller Baiget perquè la comparteixo. I procurem sempre que el president ens senti molt a prop per poder influir en les seves decisions. Creiem que és la nostra obligació", ha indicat Vila a Catalunya Ràdio.

El nou conseller d'Empresa i Coneixement 'ha mostrat convençut que hi haurà referèndum i que ara "el que li dona sentit és qui sigui vinculant". "El farà vinculant la participació", ha afegit.

En declaracions a RAC1, l'encara conseller de Cultura ha dit que la crisi de govern precipitada arran de les declaracions de Baiget és un "efecte no desitjat" ja que el seu departament ja portava una "velocitat de creuer" i ha assegurat que desconeix qui serà el seu substitut. En qualsevol cas, ha mostrat la seva preferència que fos algú de la mateixa conselleria i ha desitjat que aquests canvis no vagin més enllà, ja que "com menys tensions i turbulències tinguem, més solidesa tindrà el Govern".

Sobre les piulades de l'exdiputat al Congrés Francesc Homs i l'exconsellera Joana Ortega, Vila ha comentat que "les opinions són lliures". "Ara ha de prevaldre la disciplina i les ganes d'ajudar el president, respectant el que cadascú vulgui dir. Aquest tipus d'opinions no ajuden", ha sentenciat el conseller, tot i que ha comprès que puguin entendre que la decisió de destituir Baiget tingui "un component injust i inevitable" i que sigui "molt desagradable", ha comentat en declaracions a Catalunya Ràdio.