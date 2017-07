Cau una xarxa sospitosa de barrejar fems de cavall amb tabac

La Guàrdia Civil ha detingut 16 persones en una operació en la qual ha desmantellat una xarxa dedicada a la producció i contraban de tabac a Barcelona i Tarragona, que suposadament barrejava fems de cavall amb la picada dels cigarrets que produïen en una de les seves naus.

Segons va informar ahir aquest cos, l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona està analitzant les mostres de tabac i fems que van confiscar a la nau, situada a Llorenç del Penedès (Baix Penedès), per comprovar si efectivament l'excrement de cavall es va utilitzar per barrejar-ho amb el tabac. De fet, els agents van localitzar a la nau, on s'assecava, picava i barrejava el full de tabac, deu grans saques amb fems de cavall.

En una altra nau, en aquest cas a Vilanova i la Geltrú (Garraf), els membres de la xarxa ara desarticulada disposava de material per a l'elaboració de cigarrets.